Vụ người nhà, người bệnh hành hung bác sĩ: UBND H.Năm Căn chỉ đạo điều tra

Theo báo cáo, sau vụ y, bác sĩ của bệnh viện bị hành hung, Ban giám đốc BVĐK Năm Căn nhận được thông tin từ Công an TT.Năm Căn là chỉ phạt hành chính và cho những người liên quan về trong đêm. Lãnh đạo bệnh viện cho rằng chỉ phạt hành chính những người hành hung y, bác sĩ là chưa thỏa đáng, đề nghị các cấp có chức năng xem xét, giải quyết nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nghe la hét, bác sĩ Phan Thành Lập chạy tới thì bị nhóm người này đánh vào ngực và mang tai.

Tiếp nhận báo cáo của BVĐK Năm Căn, ông Võ Văn Hành, Phó chủ tịch UBND H.Năm Căn, ký văn bản yêu cầu Công an huyện này phối hợp Công an TT.Năm Căn khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý vụ việc bác sĩ bị hành hung theo quy định pháp luật. Bệnh viện cũng đã trích xuất camera an ninh gửi Công an TT.Năm Căn để làm cơ sở pháp lý.