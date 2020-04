Quảng Nam: Khởi tố chủ tịch phường và 2 cán bộ sai phạm

Chiều 10.4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Hùng Liên (54 tuổi), Chủ tịch UBND phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi “vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất"; ông Lê Văn Cảm (53 tuổi), Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Điện Bàn và ông Lê Thương (62 tuổi ), nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn bị khởi tố về hành vi “t hiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng ”.