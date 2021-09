Quảng Nam: Lĩnh án 7 năm tù vì trộm ô tô đang cầm cố của chính mình

Hôm nay 9.9, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Bùi Việt Thắng (32 tuổi, ở H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc tại H.Núi Thành (Quảng Nam), do túng thiếu, ngày 20.4.2020 Thắng đem xe ô tô của mình đến tiệm cầm đồ K.L (trên địa bàn TT.Núi Thành, H.Núi Thành) cầm cố lấy 150 triệu đồng. Sau đó, chủ tiệm cầm đồ để chiếc ô tô trên vỉa hè trước tiệm, các giấy tờ xe cũng để trong xe.

Đến thời hạn lấy xe, Thắng không có tiền nên nảy sinh kế hoạch trộm chính chiếc ô tô của mình.

Chiều 20.5.2020, Thắng từ nhà ở H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) mang theo chìa khóa xe dự phòng đón xe khách vào TT.Núi Thành. Đến khuya cùng ngày, Thắng lẻn đến tiệm cầm đồ, mở cửa xe rồi điều khiển ô tô của mình rời đi.

Khi đến TP.Đà Nẵng, Thắng tiếp tục đưa ô tô đến tiệm cầm đồ L.V (trên đường Tôn Đức Thắng) để cầm cố, lấy 120 triệu đồng rồi đón xe khách về nhà.

Phát hiện ô tô bị mất, chủ tiệm cầm đồ K.L đã trình báo Công an H.Núi Thành. Biết hành vi trộm xe của mình sẽ bị công an phát hiện, Thắng đến Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú. Tổng số tiền 270 triệu đồng mà Thắng cầm cố xe tại 2 tiệm cầm đồ đã được gia đình Thắng trả lại cho hai chủ tiệm cầm đồ ở Quảng Nam và Đà Nẵng.