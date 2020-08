Quảng Nam: Mâu thuẫn trong lúc nhậu, 1 công nhân bị chém tử vong

Chiều 30.8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) truy tìm nghi phạm chém tử vong một công nhân và làm một công nhân khác bị thương do mẫu thuẫn trong lúc ngồi nhậu.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 29.8, tại khu trọ của bà V.T.B (77 tuổi, ở thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên) làm chủ, có một nhóm công nhân gồm 7 người lưu trú lại đây và làm sơn nước ở một công trình, tổ chức ăn nhậu.

Khu nhà trọ nơi nhóm công nhân tổ chức ăn nhậu và xảy ra án mạng ẢNH: NAM THỊNH

Tại cuộc nhậu, giữa Lê Văn Thông (40 tuổi, ở Quảng Ngãi) và Huỳnh Văn Tuấn (48 tuổi, ở Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn. Đến lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày, thì cả nhóm nghỉ nhậu, một số người ở tại chỗ dọn dẹp, một số ra khỏi phòng trọ.

Một lúc sau, một số người nghe tiếng ồn ào ở ngoài đường gần khu trọ thì chạy ra phát hiện Huỳnh Văn Tuấn bị Lê Văn Thông dùng dao chém nằm ngục giữa đường và tử vong sau đó.

Chưa dừng lại ở đó, Lê Văn Thông tiếp tục chém anh Phan Dương Tưởng (26 tuổi, ở xã Bình Tú, H.Thăng Bình), khiến Tưởng bị thương, được người dân đưa đến cứu tại Bệnh viện đa khoa Thăng Hoa (H.Thăng Bình). Sau khi gây án, Lê Văn Thông đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an H.Duy Xuyên có mặt tại hiện trường lấy thông tin, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ án mạng. Đồng thời, huy động lực lượng chức năng truy tìm thủ phạm chém 1 công nhân tử vong.