Quảng Nam: Nhặt được thẻ nhớ lưu ảnh 'nóng', đi tống tiền, bị khởi tố

Chiều 29.4, Công an H.Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết, liên quan đến vụ việc dùng ảnh "nóng" để tống tiền , Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hiệp Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Duyên (24 tuổi, ở xã Hiệp Thuận, H.Hiệp Đức) để điều tra về hành vi “ cưỡng đoạt tài sản ”.