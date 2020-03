Quảng Nam: Nhiều người bị phạt vì tung tin thất thiệt về dịch Covid-19

Chiều 19.3, Công an thành phố Hội An cho biết đơn vị đã triệu tập nhiều người có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 . Trong đó, có 4 người bị xử phạt với số tiền 45 triệu đồng.

Trước đó, ngày 8.3, chị P.T.X.H (32 tuổi, ở xã Cẩm Hà, thành phố Hội An) đăng tải lên facebook cá nhân của mình với nội dung thất thiệt về "30 người dương tính... Thành phố Hội An họp khẩn, đưa Cẩm Châu lên mức báo động đỏ là vùng có nguy cơ dịch bùng phát”. Thông tin sai sự thật này sau đó lan truyền “chóng mặt” trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Trước đó, vào cuối tháng 2.2020, Công an thành phố Hội An đã lập biên bản xử lý đối với T.T.C. (26 tuổi, ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về việc đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt với nội dung: “Có 1 du khách nước ngoài chết vì dịch bệnh Covid-19 tại một khách sạn trên địa bàn Hội An”.

Thông tin này khiến người dân tại địa phương và nhân viên khách sạn vô cùng hoang mang và tức giận.

Theo Công an thành phố Hội An, từ khi trên địa bàn phát hiện ca dương tính với Covid-19 đến nay, đơn vị đã triệu tập 14 người đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên facebook về dịch bệnh Covid-19; trong đó xử lý hành chính 4 người với số tiền 45 triệu đồng; răn đe, cảnh cáo nhắc nhở 10 người.

Công an thành phố Hội An cũng cho biết, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, xác minh và xử lý kịp thời các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 cũng như các nội dung vi phạm Luật An ninh mạng theo đúng quy định của pháp luật.