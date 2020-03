Nạn trục lợi mùa dịch: Lực lượng công an đã xử lý hàng trăm vụ

Tung tin 2 “gái gọi” ngủ với người nhiễm Covid-19 rồi lây lan dịch Ngày 18.3, Công an TP. Đà Nẵng xử phạt bà N.T.H (36 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 10 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan công tác chống dịch Covid-19. Trước đó, sau khi TP.Đà Nẵng có 2 ca nhiễm Covid-19 là du khách Anh được công bố, khuya 8.3 bà H. dùng tài khoản Facebook cá nhân bịa chuyện 2 du khách này “kẹp gái” về khách sạn ở Q.Hải Châu. Đồng thời, cho rằng 2 “gái gọi” này ngụ đường Tiểu La, trong 2 ngày tiếp sau đó còn “phục vụ” thêm mười mấy người rồi lây lan dịch và bịa chuyện cả khu phố Tiểu La bị cách ly... Công an TP.Đà Nẵng khẳng định 2 du khách Anh không đưa cô gái nào về khách sạn mà họ đã trú tại Q.Hải Châu, còn 2 trường hợp cách ly tại đường Tiểu La là 2 nữ nhân viên sân golf Bà Nà và Montgomerie. Trước đó, Công an TP.Đà Nẵng cũng xử phạt N.L.K.Q (30 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) do hành vi lừa bán hàng trên mạng. Ngày 9.2, sau khi mua nước xịt kháng khuẩn trôi nổi, Q. giả con dấu Sở Y tế TP.Đà Nẵng và chữ ký lãnh đạo Sở, dán vào hình ảnh Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm rồi đăng lên fanpage Mỹ Phẩm Joelie của mình để câu khách. Nguyễn Tú