Nạn trục lợi mùa dịch

Chiều 1 8.3 , Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, ở xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước, Bình Định) đề điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Sương mới học hết lớp 9, có thời gian giúp việc cho một phòng khám tư. Gần đây, bà Sương đã mua nước cất và kháng sinh loại Gentamisin ở một nhà thuốc tại TX.An Nhơn (Bình Định) rồi pha chế, giả làm vắc xin tiêm cho gần 30 trường hợp. Ngoài ra, Công an TP.Quy Nhơn cũng đang xem xét các tội danh khác của bị can Sương liên quan đến vụ việc tiêm vắc xin giả để phòng ngừa bệnh, trong đó có bệnh Covid-19, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.