Quảng Nam: Phó chủ tịch TP.Hội An bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan đất đai

Trước đó, tại phiên họp ngày 17.8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Nam đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Thế Hùng và ông Nguyễn Đình Hùng (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy P.Cẩm An, TP.Hội An) do sai phạm trong chuyển đổi mục đích đất trái quy định pháp luật