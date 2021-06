Quảng Nam: ‘Quý bà’ cầm đầu đường dây lô đề 250 tỉ đồng, chứa thêm hàng nóng

Sáng 19.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này vừa triệt phá chuyên án đánh bạc liên quan một đường dây lô đề do 2 "quý bà" cầm đầu trên địa bàn TP.Tam Kỳ và H.Núi Thành (Quảng Nam) với số tiền giao dịch trong 1 tháng là hơn 250 tỉ đồng. Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Quỳnh Ly (32 tuổi); Hồ Thị Ngọc Diệp (54 tuổi, cùng ở H.Núi Thành) và 12 người khác để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc