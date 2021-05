Quảng Nam: Tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke giữa mùa dịch Covid-19

Chiều 31.5, Công an H.Quế Sơn (Quảng Nam), cho biết UBND H.Quế Sơn đã ban hành quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Hoàng Dũng (44 tuổi, ở Quảng Ngãi) là chủ quán karaoke New World (đóng tại TT.Hương An, H.Quế Sơn) vì không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Phan Sĩ Lợi, nhân viên quán karaoke New World đã đứng ra tổ chức để khách sử dụng chất ma túy tại quán ẢNH: C.X

Theo Công an H.Quế Sơn, liên quan đến quán karaoke này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Quế Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Văn Trường (32 tuổi, ở xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, và Phan Sĩ Lợi (26 tuổi, ở xã Điện Thắng, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 5.5, tổ công tác Công an TT.Hương An kiểm tra hành chính quán karaoke New World, phát hiện tại phòng Vip 3 và phòng Vip 6 có một số người có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất ma túy.

Phòng Vip 3 có 4 người gồm Võ Văn Trường và 3 người khác. Hiện trường có đĩa sứ chứa chất rắn màu trắng, gói ni lông bên trong chứa chất rắn tinh thể màu trắng, 1 gói ni lông chứa 8 viên nén màu nâu nghi thuốc lắc và một số dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy. Qua làm việc, công an xác định số ma túy trên của Võ Văn Trường mang đến quán nhưng chưa kịp sử dụng.

Tại phòng Vip 6 cũng có 4 người, tang vật gồm đĩa sứ có chất rắn màu trắng, gói ni lông bên trong chứa 8 viên nén màu nâu nghi thuốc lắc, 9 gói ni lông chứa chất rắn màu trắng nghi ma túy và một số tang vật liên quan đến hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua thử nhanh xác định 4 người tại phòng Vip 6 đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng công an kiểm tra xác định số tang vật chất rắn màu trắng là ma túy loại ketamin, viên nén màu nâu là ma túy, thuốc lắc. Phan Sĩ Lợi, nhân viên quán karaoke New World đã đứng ra tổ chức để khách sử dụng chất ma túy tại quán.

Trước đó, để phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 3.5, UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như quán karaoke, bar, vũ trường, game, maasage…