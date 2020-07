Quảng Nam: Theo bạn giúp đi đánh ghen, bị phạt 8 năm tù

Theo bản cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 19.8.2019, trong lúc ngồi nhậu gần bờ hồ thuộc P.Tân An (TP.Hội An), Quang Vinh kể cho Quốc Khánh nghe chuyện người yêu Vinh là chị N.T.B.N (20 tuổi, ở TP.Hội An) thường xuyên đi chơi và nhắn tin tình cảm với N.V.T (26 tuổi, ở H.Duy Xuyên, Quảng Nam). Tàn cuộc nhậu, Vinh rủ Khánh đi tìm anh T. để đánh ghen