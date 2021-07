Quảng Nam: 'Thông' luồng Cửa Đại, hiệu quả kép

Cục Đường thủy nội địa VN vừa tái khởi động dự án nạo vét khơi thông tuyến luồng đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam). Từ cuối năm 2017, công việc nạo vét đã khởi sự nhưng phải tạm dừng. Nguyên do, quá trình thi công gặp mưa bão nên luồng lạch nạo vét bị hẹp, không đúng như thiết kế ban đầu. Tiếp đó, luồng tuyến lại bồi lấp nghiêm trọng do quá trình dịch chuyển cát ở khu vực bờ biển Cửa Đại về sông Thu Bồn, lưu tốc dòng chảy trên sông bị chậm do các đập thủy điện ở thượng nguồn…