Quảng Nam: Xe tải va chạm taxi Mai Linh, 1 người tử vong, 3 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 50 ngày 21.8, xe tải BS 73H - 0122 do tài xế Võ Phi Dũng (36 tuổi, ở Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông trên đường ven biển 129 theo hướng TP.Đà Nẵng vào TP.Tam Kỳ (Quảng Nam).

Khi đến đoạn giao nhau với đường Cửa Đại (thuộc P.Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam), xe tải bất ngờ va chạm với xe taxi hãng Mai Linh BS 92A - 131.67 do tài xế Đỗ Dũng (48 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) chở theo 3 hành khách, lưu thông theo hướng đường Cửa Đại về trung tâm TP.Hội An.