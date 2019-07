Bắt hai anh em song sinh Vĩ, Đại siết cổ tài xế taxi cướp tài sản

Trước đó, vào lúc 15 giờ 40 ngày 15.7, Công an H.Tân Biên nhận tin báo từ Công an xã Tân Lập cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là ông Trương Trịnh Hoàng Xuân (51 tuổi), ngụ xã Thanh Điền, H.Châu Thành làm nghề tài xế taxi, bị 2 thanh niên dùng dây siết cổ bất tỉnh rồi cướp 1 điện thoại di động và 900.000 đồng.

Nghi can Vĩ, anh em sinh đôi với Đại Ảnh Ngọc Hà

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, sau khi nhận được tin báo, Công an H.Tân Biên triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp cùng công an các xã, thị trấn, các đồn biên phòng tổ chức chốt chặn, đồng thời phân công một tổ công tác đón các xe buýt, taxi trên địa bàn kiểm tra. Sau 30 phút, Công an H.Tân Biên phát hiện 2 nghi can nên bắt giữ đưa về trụ sở làm việc; thu giữ 1 điện thoại di động, 1 thẻ giữ xe và 870.000 đồng là tang vật của vụ án.