Quảng Nam yêu cầu điều tra vụ phá rừng ở H.Nam Giang theo án điểm 2018

3 gỗ là vụ phá rừng quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 5.4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sau khi kiểm tra thực tế vụ phá rừng và làm việc với các huyện: Nam Giang, Đông Giang, Sở NN-PTNT, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh kết luận vụ chặt phá 33 cây lim xanh và 1 cây xoan đào có tuổi đời hàng trăm năm ở xã Chà Vàl (H.Nam Giang) với khối lượng trên 235 mgỗ là vụ phá rừng quy mô lớn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ lực lượng Công an H.Nam Giang trong công tác điều tra, củng cố hồ sơ. Đồng thời, xem xét tính chất của vụ án để rút hồ sơ lên công an tỉnh điều tra, xác định đối tượng vi phạm và sớm đưa vụ án ra xét xử, đảm bảo tính răn đe, coi đây là vụ án điểm năm 2018.



Đối với 2 vụ phá rừng tại địa bàn hai xã Tà Lu, Za Hung (H.Đông Giang) và tại Khe Bưa, xã Tà Pơơ (H.Nam Giang), UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan nội chính (công an, Viện kiểm sát, tòa án...) phối hợp, khẩn trương đưa vụ án ra xét xử nhằm xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; mở rộng điều tra vụ án nhằm xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND các huyện: Nam Giang và Đông Giang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương (cấp huyện, cấp xã) và các tập thể, cá nhân có liên quan do địa phương quản lý vì để xảy ra những vụ phá rừng trên địa bàn, báo cáo kết quả xử lý trước ngày 15.4 (Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin ngày 4.4, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã đình chỉ công tác 6 cán bộ, kiểm lâm do liên quan đến các vụ phá rừng ở H.Đông Giang và Nam Giang).

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc kiểm tra, xử lý trách nhiệm các tổ chức cơ sở Đảng, các tập thể và cá nhân có liên quan để xảy ra các vụ vi phạm nêu trên theo quy định của Đảng.