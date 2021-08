Quảng Ngãi: Nghịch tử giết mẹ ruột, bỏ trốn vào rừng

Chiều 2.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang giam giữ Lê Văn Hải (23 tuổi, ở thôn Tây Phước 1, xã Bình An, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) để điều tra, làm rõ hành vi giết mẹ ruột

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 31.7, nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an H.Bình Sơn cùng lực lượng chuyên môn khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra vụ án mạng.

Lê Văn Hải bị cảnh sát bắt, đưa từ nơi ẩn núp trên núi Đá Bạc xuống Ảnh: H.Phong

Nạn nhân được xác định là bà Lý Thị Lệ Th. (55 tuổi), tử vong tại khu vực chuồng bò của gia đình ở thôn Tây Phước 1, xã Bình An. Trên người bà Th. có nhiều vết thương, trong đó có vết nghi bị dây siết cổ

Công an xác định nghi can là Lê Văn Hải, con ruột của nạn nhân, tuy nhiên, lúc này Hải đã bỏ trốn khỏi nhà. Theo nguồn tin từ người dân, Hải đã trốn lên vùng núi cao thuộc khu vực núi Đá Bạc (xã Bình An), giáp ranh với xã Trà Giang, H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) và H.Núi Thành (Quảng Nam).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lực lượng vây bắt, chốt chặn, truy tìm nghi can. Đến tối 1.8, nhờ sự giúp đỡ của người dân, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lần ra được nơi trú ẩn của Hải ở một ngọn đồi cao của khu vực núi Đá Bạc, xã Bình An.

Rạng sáng 2.8, Công an H.Bình Sơn bàn giao nghi can giết mẹ cho Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, Hải đã khai nhận hành vi giết mẹ ruột của mình. Một lãnh đạo Công an H.Bình Sơn cho biết trước khi xuống tay giết mẹ, Hải đã uống rượu cả ngày. Hải làm nghề khai thác cây rừng, thường xuyên ăn nhậu, say sưa và không ít lần Hải đã hành hạ mẹ ruột của mình.