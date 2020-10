Quảng Ngãi: Tìm được thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi

Nỗi lo về nhiều hồ chứa xuống cấp Ngày 8.10, đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai do ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh Văn phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn công tác của của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai làm việc tại Quảng Ngãi Ảnh: T.Hương Báo cáo với đoàn công tác, Ban chỉ đạo PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ 19 giờ ngày 6.10 đến ngày 8.10, tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và trong đêm 7.10, mực nước lũ trên các sông đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, nỗi lo nhất là tỉnh Quảng Ngãi có 123 hồ chứa nước thủy lợi, trong đó 38 hồ chứa bị xuống cấp và hư hỏng nặng. Dung tích chứa của các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 23,1% dung tích thiết kế. Để chủ động ứng phó với mưa, lũ, nhất là khi mưa tiếp tục kéo dài, lũ trên các sông dâng cao, tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án di dời sơ tán khoảng 1.126 hộ/ 4.190 nhân khẩu do mưa lũ, ngập lụt; 1.989 hộ/7.660 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất. BCH BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết có 2 tàu cá của ngư dân H.Bình Sơn và H.Lý Sơn đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa chưa liên lạc được.