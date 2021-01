Quảng Ninh: Cháy kho hàng chờ thông quan ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Theo thông tin từ UBND H.Hải Hà, khoảng 8 giờ ngày 20.1, tại kho kiểm hoá cửa khẩu Bắc Phong Sinh bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Nhận được thông tin vụ việc, Ban quản lý cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã huy động 30 người thuộc các lực lượng biên phòng, hải quan, công an có mặt tại hiện trường ứng cứu. Khoảng 20 phút sau, lực lượng PCCC - cứu hộ cứu nạn của Công an H.Hải Hà cũng được tăng cường, với 1 xe chữa cháy và 10 cán bộ chiến sĩ. Tuy nhiên, do trời hanh khô, có gió mạnh khiến lửa lan nhanh, nên hơn 1 giờ sau đám cháy mới tạm thời được khống chế.