Quảng Ninh: Nghi phạm sát hại tình địch, đâm vợ bị thương đã ra đầu thú

Ngày 2.9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Nguyễn Hữu Tân (35 tuổi, trú tại P.Bắc Sơn, TP.Uông Bí), nghi phạm sát hại tình địch , đâm vợ bị thương tại một nhà nghỉ vào chiều tối 1.9, đã ra đầu thú.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ ngày 1.9, nghi phạm Nguyễn Hữu Tân (38 tuổi, trú tổ 12, khu 8, P.Bắc Sơn, TP.Uông Bí) thấy vợ là chị Nguyễn Thị S. (35 tuổi) đi vào phòng 202 nhà nghỉ Dũng Anh (TP.Uông Bí) cùng anh Nguyễn Thành C. (35 tuổi, trú tại thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong, TX.Đông Triều, Quảng Ninh).

Phát hiện vợ có quan hệ bất chính với anh C., nghi phạm Tân đã dùng dao đâm anh C. và chị S.

Vụ việc khiến anh C. tử vong khi trên đường được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, chị S. bị thương nặng. Sau khi gây án, Tân đã bỏ trốn khỏi hiện trường

Ngay sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an TP.Uông Bí đã xác định Nguyễn Hữu Tân là nghi phạm chính trong vụ án nên lên phương án truy bắt.

Nghi phạm Tân sau đó từ TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã trở về Uông Bí và đến Công an TP.Uông Bí trình diện. Theo Công an TP.Uông Bí, do nạn nhân C. là quân nhân nên đơn vị này đã bàn giao Nguyễn Hữu Tân cho cơ quan điều tra quân đội xử lý theo thẩm quyền.