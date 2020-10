Quảng Trị ghi nhận lũ đạt đỉnh, cao nhất trong 37 năm qua

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 9.10, ông Vũ Đức Long, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, xác nhận trong chiều hôm qua, 8.10, lũ ở các sông Quảng Trị đã đạt đỉnh.

Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 8.10, tại Trạm thủy văn Đông Hà (Quảng Trị), đỉnh lũ đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử từng ghi nhận xảy ra trong năm 1983 (4,58 m) là 0,11 m. Còn trên sông Thạch Hãn, đỉnh lũ ngày 8.10 chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử năm 1999 (7,29 m) khoảng 0,6 m.

Cũng theo ông Vũ Đức Long, mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến lũ trên các sông miền Trung tăng nhanh, phổ biến cao hơn mức báo động 2, trong đó các sông lớn tại Quảng Bình, Quảng Trị đều vượt báo động 3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh , trong ngày hôm nay và ngày mai, 10.10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Các tỉnh Nghệ An, Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.