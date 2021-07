Quảng Trị: Khởi tố, tạm giam thầy giáo quay clip nhạy cảm, tống tiền bạn tình

Ngày 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Dũng (38 tuổi, trú khóm 5, TT.Diên Sanh, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), giáo viên dạy cấp 3, về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Ông Dũng đang nhận số tiền nói trên tại đường Ngô Quyền (khóm 9, TT.Diên Sanh) thì bị Công an H.Hải Lăng bắt quả tang.

Được biết, bị can Nguyễn Hữu Dũng là thầy giáo dạy môn Địa của 1 trường THPT đóng trên địa bàn H.Hải Lăng. Lãnh đạo nhà trường này cũng xác nhận đã nhận được thông báo của Công an H.Hải Lăng về việc tạm giam bị can Dũng.