Sao Anh hầu tòa vì lén quay clip sex, đăng lên trang web khiêu dâm

Luật sư của Stephen Bear cho biết sao nam này không có ý định thừa nhận các cáo buộc. Thẩm phán đã hoãn các thủ tục tố tụng cho đến ngày 30.7 tới. Đại diện của cô Harrison nói rằng người đẹp này từ bỏ quyền ẩn danh.

Stephen Bear đến từ Walthamstow, anh từng là một thợ lợp mái trước khi trở thành ngôi sao truyền hình thực tế. Hot boy sinh năm 1990 xuất hiện lần đầu trên Shipwrecked: The Island hồi 2011 rồi biến mất một vài năm trước khi tái xuất với chương trình Ex on the Beach (2015). Ngôi sao này còn được biết đến với các chương trình thực tế nổi tiếng tại Anh như: Celebrity Big Brother, Just Tattoo of Us, Celebrity Ghost Hunt Live...