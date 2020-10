Oh Hyun Kyung: Từ scandal lộ clip sex đến hôn nhân bi kịch bên chồng đại gia

Nhan sắc thời trẻ của mỹ nhân họ Oh khiến bao người thổn thức

Oh Hyun Kyung rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang. Thời điểm đó, cô được lòng dư luận vì nhan sắc nổi bật cùng học vấn ấn tượng

Vẻ đẹp mê đắm cùng những vai diễn xuất sắc trên màn ảnh đưa Oh Hyun Kyung thành người tình trong mộng của hàng triệu nam giới xứ Hàn, thành nàng thơ mà biết bao nhà làm phim khao khát

Với nhan sắc ngút ngàn cùng tài năng diễn xuất nổi trội, Oh Hyun Kyung nhanh chóng trở thành thỏi nam châm hút khách trên màn ảnh xứ kim chi. Cô hớp hồn khán giả với những khung hình đẹp kiều diễm trên màn ảnh và đưa cảm xúc người xem thăng hoa, trầm lắng cùng những hỉ nộ ái ố của nhân vật. Những năm 1990, Oh Hyun Kyung trở thành cái tên nổi đình nổi đám trên màn ảnh, sự yêu thích cuồng nhiệt của công chúng khiến các nhà làm phim đổ xô mời nàng hậu xinh đẹp, tài năng này tham gia dự án mới. Từ một nữ hoàng sắc đẹp, mỹ nhân gốc Seoul từng bước lột xác thành minh tinh màn ảnh thực thụ với: Hoa cúc dại, Người phụ nữ của con trai tôi, Ngọn lửa tham vọng, Pháo hoa…

Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao danh vọng thì bị kịch cũng ập đến với bóng hồng đầy mê hoặc này. Năm 1998, người đẹp thành cái tên gây chấn động cả làng giải trí vì một đoạn clip dài 28 phút ghi lại cảnh ân ái của cô với tình cũ bị tung lên mạng. Từ ngôi sao có trong tay tất cả, Oh Hyun Kyung bị cả Hàn Quốc quay lưng, công chúng khi ấy không chấp nhận nổi một hoa hậu tài danh lại có đời tư phóng túng, đáng xấu hổ đến vậy.

Trước scandal lớn nhất trong sự nghiệp, cô chỉ còn cách nhờ cơ quan chức năng điều tra để tìm ra chân tướng. Mặc dù có bằng chứng cho thấy đoạn clip nóng được quay khi chưa có sự đồng ý của Oh Hyun Kyung và người bạn trai cũ đã phát tán đoạn phim với ý đồ xấu song làn sóng “ném đá” hoa hậu nổi tiếng này vẫn không thuyên giảm. Không còn đường trở lại showbiz, nữ diễn viên phải chạy sang Mỹ. Về sau, chia sẻ với truyền thông, Oh Hyun Kyung cho biết đó là những năm tháng tăm tối và khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Cô vừa sống trong nỗi dằn vặt, xấu hổ, ám ảnh vì bị lộ clip riêng tư, vừa đối mặt với cuộc sống thiếu thốn, kiệt kệ nơi xứ người.

Nói về bê bối lộ clip sex, Oh Hyun Kyung không khỏi rùng mình: “Những gì tôi trải qua khi ấy thực sự đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân”. Nỗi ám ảnh về bê bối khi xưa đeo bám hoa hậu xứ Hàn suốt nhiều năm, cho đến khi cô làm mẹ. “Tim tôi như chết lặng khi thoáng nghĩ đến cảnh con mình biết đọc và thấy những bài báo mạng viết về quá khứ của mẹ”, ngôi sao màn ảnh tâm sự. Năm 2007, trên DongA, nữ diễn viên trải lòng về bê bối năm xưa: “Điều đó thực sự khó khăn đối với tôi khi đang ở những năm tháng của độ tuổi 20. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng mình không thể sống như một phụ nữ nữa. Thật không dễ dàng để sống như một người phụ nữ bình thường. Tôi từng nghĩ mình đã bị cả thế giới bỏ rơi”.

Năm 2001, khi bê bối năm xưa đã dần lắng xuống, nàng hậu tai tiếng trở lại quê nhà, mang theo hi vọng về một khởi đầu mới yên ả hơn sau chuỗi ngày đầy giông bão. Cô gặp được doanh nhân giàu có Hong Seung Pyo rồi bị chinh phục bởi sự chân thành của đối phương. Hong là người Mỹ gốc Hàn từng có 18 năm hoạt động trong ngành tài chính xứ cờ hoa trước khi trở về Hàn Quốc. Thời điểm quen mỹ nhân họ Oh, vị đại gia này là chủ tịch của 3 công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn kinh doanh . Hong được xem là hình mẫu đời thực của nhân vật Shin Dong Hyuk do Bae Yong Joon thủ vai trong Hotelier.