Quảng Trị: Tóm gọn 2 nghi phạm đến chốt kiểm soát Covid-19 để buôn bán ma túy

Ngày 23.9, Công an H.Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đang điều tra làm rõ 1 vụ buôn bán ma túy tại chốt kiểm tra y tế, phòng chống Covid-19 trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ ngày 22.9, tổ Công tác Công an H.Gio Linh trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại địa phận xã Gio Quang (H.Gio Linh) thì phát hiện hai người đàn ông trao nhau 1 túi ni lông đựng bánh kẹo ngay tại chốt kiểm soát. Thấy biểu hiện có nhiều nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thì cả hai bỏ chạy xuống ruộng. Tổ công tác của Công an huyện phối hợp với Công an xã Gio Quang tiến hành truy đuổi và bắt được cả hai.