Quốc hội không chỉ định thầu làm sân bay Long Thành

Sau 2 phiên Quốc hội thảo luận tại tổ và hội trường, Ủy ban Thường vụ QH (TVQH) vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1 gửi đến các đại biểu QH.

Trong số này, nội dung cốt yếu nhất là làm rõ thẩm quyền của QH và Chính phủ trong việc lựa chọn nhà đầu tư dự án. Ủy ban TVQH bảo lưu quan điểm QH không chỉ định thầu, vì “luật Đấu thầu đã quy định rõ các hình thức lựa chọn nhà đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”. Nhấn mạnh “đặc thù Long Thành là dự án quan trọng quốc gia có quy mô lớn, phức tạp, phải bảo đảm phát triển kinh tế , xã hội, đồng thời với bảo đảm quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia”, Ủy ban TVQH đã thiết kế dự thảo Nghị quyết quy định các nguyên tắc về quốc phòng, an ninh, lợi ích của quốc gia, bảo đảm sự quản lý của nhà nước, bảo đảm tiến độ QH đã đề ra... Trên cơ sở đó, Chính phủ, Thủ tướng xem xét, lựa chọn nhà đầu tư. Như vậy, điều khoản chính của dự thảo mới nhất đã có sự khác biệt đáng kể so với dự thảo trước đó.