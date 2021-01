Quốc lộ 51, tuyến đường 'tử thần'

Nhiều đoạn đường hư hỏng nặng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Quốc lộ 51 hiện tại có nhiều đoạn hư hại nặng, điển hình là đoạn ngã tư Bến Gỗ (P.Long Bình Tân), đoạn qua cổng 11 (P.Phước Tân), ngã tư Lộc An (TT.Long Thành) thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại những điểm này, mặt đường bị lún xuống, lồi lõm, nhựa bong tróc. Các xe lưu thông qua đây phải di chuyển chậm, khó khăn. Bên cạnh đó là bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương. Chị Trương Thế My, chủ một cửa hàng tạp hóa ngay ngã tư Lộc An, bức xúc vì mỗi ngày chị phải tưới nước gần chục lần để giảm bụi. Đồ đạc trong nhà, chị phải lấy tấm vải, bạt che lại ngăn bụi, cửa nhà luôn đóng kín mít, sinh hoạt rất khốn khổ.