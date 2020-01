Quy Nhơn: Triệt xóa băng nhóm bắt giữ người đòi nợ

Ngày 8.1, trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng cảnh sát hình sự Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định), cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn đã khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Minh Viễn (26 tuổi, ngụ KV.11, P.Đống Đa) và Trần Thế Lộc (26 tuổi, ngụ KV.5, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn).