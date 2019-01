Bắt giữ người để đòi nợ, 2 cha con cùng bị khởi tố

Ngày 31.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Viết Lộc (59 tuổi, ở xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy) và Trần Viết Ba (29 tuổi, con ông Lộc).

Ba tại cơ quan công an

Sau đó, Quốc rời khỏi địa phương đến gần 7 tháng mới về lại. Biết Quốc về, Ba tính cả tiền gốc và lãi cho Quốc lên đến 155 triệu đồng và buộc Quốc phải trả. Ba đòi tiền nhưng Quốc không trả.

Ngày 28.12.2018, Ba chở Quốc về nhà mình. Sau khi đưa Quốc về nhà, Ba dọa nạt và đánh đập Quốc. Khi Quốc xin về để xoay tiền trả thì Lộc không cho và dùng dây xích sắt xích chân Quốc lại yêu cầu người nhà Quốc mang tiền đến trả rồi mới cho về.

Ngày 30.12.2018, Công an H.Lệ Thủy phát hiện vụ việc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với cha con Trần Viết Lộc và Trần Viết Ba về hành vi giữ người trái pháp luật . Vụ việc đang được điều tra, xử lý.