Quyết tâm triệt phá 'tín dụng đen', tội phạm ma túy

Ngày 19.7, Công an TP.HCM hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trung tướng Lê Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thượng tá Trương Đức Thanh, Phó trưởng phòng Tham mưu (Công an TP.HCM), cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, phạm pháp hình sự giảm 94 vụ so với cùng kỳ năm 2018 (xảy ra 1.910 vụ, làm chết 38 người, bị thương 288 người, thiệt hại tài sản trên 56 tỉ đồng). Công an TP.HCM triệt phá 226 băng nhóm tội phạm hình sự, bắt 602 đối tượng; điều tra khám phá 1.446 vụ, bắt 1.641 đối tượng.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, tội phạm ma túy tại TP.HCM diễn biến phức tạp. Nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia vào TP.HCM có chiều hướng gia tăng. Tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp tại các quán bar, vũ trường, karaoke có dấu hiệu tái phức tạp. Qua kiểm tra, công an phát hiện 913 vụ mua bán, vận chuyển ma túy, bắt 1.893 đối tượng, thu giữ 310,638 kg heroin; 1.165 kg, 10.496 viên ma túy tổng hợp; 205,349 kg cần sa; nhiều công cụ, phương tiện phạm tội khác. Đã bắt và khởi tố 799 vụ với 1.027 bị can liên quan đến ma túy.