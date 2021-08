Ra mắt Trung tâm H.O.P.E chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ cách ly do nhiễm Covid-19

Ngày 25.8, tại TP.HCM, Trung tâm H.O.P.E - Have Only Positive Expectation (địa chỉ 11 Lý Thường Kiệt, P.12, Q.5, TP.HCM) ra mắt với mục đích hỗ trợ trẻ sơ sinh có mẹ bị nhiễm Covid-19 trong giai đoạn gia đình chưa có khả năng đón về.

Chăm sóc trẻ sơ sinh khi mẹ bị cách ly

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, đơn vị chủ quản của Trung tâm H.O.P.E, cho biết từ tháng 4.2021 đến nay, Bệnh viện Hùng Vương đã tiếp nhận gần 1.000 thai phụ với 500 trẻ có mẹ bị nhiễm Covid-19. Có một số trẻ không may tử vong trong bụng mẹ do tác động của Covid-19; có những trẻ sinh ra nhưng rất non tháng, buộc phải chấm dứt thai kỳ để cứu mẹ và cũng có nhiều trẻ ra đời đủ tháng. Số trẻ ra đời nhiễm Covid-19 từ mẹ rất thấp, chỉ chiếm 1%.

“Khi TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16, người mẹ nhiễm Covid-19 buộc phải cách ly tập trung nên số lượng trẻ bình thường đủ tháng sinh ra không có người thân chăm sóc ngày càng tăng. Hiện bệnh viện có 130 trẻ có mẹ nhiễm Covid-19, hơn 50 trẻ đủ điều kiện xuất viện nhưng chưa có người thân đến đón. Thậm chí có trẻ gần đầy tháng nhưng vẫn chưa về đến vòng tay yêu thương của gia đình, người thân”, PGS-TS Diễm Tuyết nói.

Với sự hỗ trợ từ UBND TP.HCM, UBND Q.5, Bộ Y tế , Sở Y tế, Trường Họa Mi 2 và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, trong vòng 1 tuần, Trung tâm H.O.P.E đã ra đời.

Theo PGS.TS Diễm Tuyết, Trung tâm H.O.P.E hoạt động với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị nhiễm Covid-19 trong giai đoạn gia đình chưa có khả năng đón bé và các bé sẽ nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ vật chất đến tình yêu thương.

Tình nguyện viên Trung tâm H.O.P.E đang chăm sóc các bé ẢNH: D.T

Bệnh viện Hùng Vương với vai trò chủ quản, cung cấp các quy trình chuyên môn, cũng như tổ chức tập huấn cho các cô bảo mẫu, là những tình nguyện viên, kiến thức và kỹ năng tốt nhất trong chăm sóc trẻ sơ sinh. Đồng thời tổ chức thăm khám, chăm sóc rốn hàng ngày, cũng như sẵn sàng các phương tiện cấp cứu khi cần như cấp cứu sặc sữa.

Đặc biệt, công tác giao nhận trẻ cho người thân cũng đã được xây dựng quy trình chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ và tránh nhầm lẫn. “Đại dịch lướt qua thành phố chúng ta, để lại nhiều hậu quả nặng nề, chúng ta đang cố gắng hỗ trợ đồng hành để mọi công dân thành phố bớt bị tổn hại nhất. Trung tâm H.O.P.E mong muốn được đồng hành với các con có mẹ nhiễm Covid-19 có được sự chăm sóc chu đáo nhất trong những tuần đầu sau sanh, khi mà mẹ và gia đình không thể đón bé về chăm sóc”, PGS.TS Diễm Tuyết chia sẻ thêm.

Có những niềm vui nhưng cũng có nỗi đau rất lớn

Tham dự buổi ra mắt Trung tâm H.O.P.E, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã trải qua nhiều thăng trầm, có những niềm vui nhưng cũng có những nỗi đau rất lớn.

“Những nỗi đau đó chạm vào các em bé tại các bệnh viện phụ sản. Vì phụ nữ mang thai bị mắc Covid-19 khi bị cách ly, hay lâm bồn sinh nở thì cơn bão Cytokines (tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các tác nhân xâm nhập như vi rút gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống) cũng có cơ hội kích hoạt và nhiều khi tăng nguy cơ mất cả mẹ lẫn con”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Ra mắt Trung tâm H.O.P.E ẢNH: D.T

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, hiện nay khoa Sơ sinh ở các bệnh viện phụ sản rất khó khăn, do đó lãnh đạo ngành y tế kiên quyết làm sao tạo được những điều kiện về cơ ngơi, trang thiết bị… Và Trung tâm H.O.P.E của TP.HCM ra đời đã kịp thời giúp đỡ cho những gia đình có con em mà không có điều kiện chăm sóc, đặc biệt là hướng đến thế hệ tương lai của đất nước được chăm sóc tốt và đầy đủ.