Rà soát các vụ án do viện phó VKSND H.Tân Châu Đặng Trường An thụ lý

Chiều 5.8, liên quan vụ việc ông Đặng Trường An (38 tuổi), Phó viện trưởng Viện KSND H.Tân Châu (Tây Ninh) bị bắt quả tang khi đang nhận 2.500 USD , trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Xuân, Bí thư Huyện ủy H.Tân Châu cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Huyện ủy đã nhận được báo cáo sơ bộ của công an và Viện KSND huyện.

Ông Xuân cho biết: “Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các cơ quan tố tụng rà soát lại toàn bộ các vụ án mà ông An thụ lý trong thời gian nhận nhiệm vụ tại H.Tân Châu. Hiện chúng tôi đang làm quy trình đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với cán bộ này, đồng thời chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra”.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ông An được điều động về làm Phó viện trưởng Viện KSND H.Tân Châu từ tháng 6.2018. Trước đó, ông An công tác tại Viện KSND H.Hòa Thành rồi được bổ nhiệm là Phó viện trưởng Viện KSND H.Hòa Thành (Tây Ninh).

Trước đó, chiều 2.8, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao (khu vực phía Nam) đã bắt quả tang ông An nhận hối lộ 2.500 USD tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, H.Tân Châu. Ông An được xác định đã nhận tiền của ông C.V.T (ngụ ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, H.Tân Châu), là bị can trong vụ án “ cố ý gây thương tích ” mà Viện KSND H.Tân Châu đang thụ lý.

Cụ thể, vào năm 2017, sau khi đi hát tại một quán karaoke ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, ông T. cùng một số người khác (ngụ ở xã Tân Hưng) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với một nhóm khác khiến một người bị thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu thụ lý và đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND H.Tân Châu đề nghị truy tố 2 bị can về tội danh trên. Một trong 2 bị can là ông T.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao nhận được đơn tố cáo của công dân về việc ông An yêu cầu bị can đưa 80 triệu đồng để "giải quyết" vụ án.

Ngay sau bị bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Đặng Trường An và sau đó di lý ông An về TP.HCM để tiếp tục mở rộng điều tra.