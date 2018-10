Rà soát niêm yết đấu giá xe Jeep mà Công an TP.Phan Thiết đang quản lý

Chiều 29.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lương Văn Hải ký công văn (số 4574) gửi Sở Tư pháp yêu cầu rà soát lại việc niêm yết bán đấu giá ô tô hiệu Jeep Wrangler Unlimited do Công an TP.Phan Thiết đang quản lý.

Trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Ngô Giang Bảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá (Sở Tư pháp), cho biết: “Trước đó, Công an TP.Phan Thiết có công văn xin được trưng dụng chiếc xe này làm xe tuần tra, nhưng UBND tỉnh không đồng ý. Công an Phan Thiết tiếp tục đề nghị bán đấu giá và chỉ có 4 khách hàng tham gia đấu giá. Sau đó có một số thông tin cho rằng giá trị thực tế của chiếc xe cao hơn rất nhiều so với giá khởi điểm đưa ra đấu giá. Vì vậy chúng tôi đề nghị UBND tỉnh xem xét giá khởi điểm phù hợp chưa? Bây giờ tỉnh chỉ đạo vậy thì chúng tôi sẽ yêu cầu Công an Phan thiết báo cáo lại quá trình niêm yết, ở đâu, khi nào, để chúng tôi báo cáo tỉnh”, ông Bảo nói.



Ô tô trên là xe vi phạm do Công an TP.Phan Thiết bắt giữ, sau đó tổ chức bán đấu giá sung ngân sách nhà nước.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 29.10, đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng công an TP.Phan Thiết, cho biết ông chưa nhận được Công văn của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, đại tá Ly cho biết: “Trước khi bán đấu giá, Công an TP.Phan Thiết đã xin ý kiến Công an tỉnh và làm đúng các thủ tục niêm yết công khai việc đấu giá chiếc xe này. Nếu tỉnh yêu cầu tiếp tục đấu giá mà không làm lại giá thì chúng tôi sẽ làm thủ tục với trung tâm dịch vụ đấu giá để tiếp tục đấu giá chiếc xe này".

Theo thông báo của Trung tâm dịch vụ đấu giá, xe Jeep Wrangler Unlimited đời 2016 do Mỹ sản xuất, không có biển số, dung tích xi lanh là 3.600 cm3, xe còn mới trên 65% và đã chạy hơn 23.000 km. Giá khởi điểm đấu giá là 538 triệu đồng.