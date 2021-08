Rạch Giá: Tạm giữ hình sự một phụ nữ lăng mạ, cắn tay công an

Ngày 1.8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự Trần Thị Hồng Oanh (35 tuổi, ngụ P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá) đề điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ . Oanh đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 29.7, tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 P.Vĩnh Quang, TP.Rạch Giá làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lộ Liên Hương, thuộc khu phố Võ Trường Toản, phát hiện Trần Thị Hồng Oanh cùng chồng chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe để nhắc nhở; đồng thời giải thích cho cả 2 phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của UBND tỉnh Kiên Giang về việc giãn cách xã hội trong phòng chống dịch.

Tuy nhiên, Oanh và chồng không thừa nhận sai phạm mà còn dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ đi. Khi bị một cán bộ Công an P.Vĩnh Quang ngăn lại, Oanh liền xông vào cắn cánh tay phải và dùng chân đạp bụng cán bộ công an này làm đứt nút áo quân phục. Ngay sau đó, Oanh và chồng bị tổ công tác khống chế đưa về Công an P.Vĩnh Quang lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá xử lý theo thẩm quyền.