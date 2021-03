Rủ nhau đi trộm chó giữa khuya, bị bắn thủng bụng

Sáng 30.3, thượng tá Phạm Quốc Anh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ, cho biết liên quan vụ trộm chó bị bắn thủng bụng , đơn vị đã bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị bắn vào hông phải . Xác định đây là vết thương thủng bụng do hỏa khí gây ra, có tình trạng huyết động không ổn định nên bệnh nhân vừa được hồi sức tích cực truyền máu, vừa thực hiện xét nghiệm siêu âm bụng, CT- Scan bụng cản quang… Sau đó, bệnh nhân được ê kíp bác sĩ phẫu thuật lấy ra viên đạn. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, đang lọc thận nhân tạo để điều trị tình trạng suy thận cấp.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu bệnh nhân khai tên Bùi Minh Kha (26 tuổi). Tối 28.3, Kha và Phạm Phương Bình (27 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) đi trộm chó tại xã Tân Phú Thạnh, H.Châu Thành A, Hậu Giang. Đến khoảng 2 giờ ngày 29.3, trong lúc chuẩn bị trộm chó thì bất ngờ Kha bị người dân dùng súng hơi bắn trúng bụng.

Từ lời khai của Kha, Cơ quan điều tra Công an TP.Cần Thơ triệu tập Bình lên làm việc, Bình đã khai nhận sự việc đúng như Kha khai báo, chính Bình và gia đình Kha đã đưa Kha vào bệnh viện cấp cứu. Còn người nào bắn thì cả 2 không rõ do sự việc xảy ra lúc đêm tối.

Theo thượng tá Phạm Quốc Anh, do vụ việc trộm chó xảy ra tại địa bàn tỉnh Hậu Giang nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.