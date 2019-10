Trưởng công an xã nổ súng, đạn xuyên thủng bụng người dân

Ngày 11.10, ông Trần Văn Trước, Chủ tịch UBND H.Tân Thạnh (Long An), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang trực tiếp thụ lý điều tra nguyên nhân của vụ nổ súng làm một thanh niên bị thương. Hiện sức khỏe nạn nhân đã hồi phục, nhưng vẫn phải điều trị dài hạn, do vết đạn xuyên qua vùng bụng đi vào đốt xương cột sống.

Anh Công được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Nhiều lần súng nổ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 ngày 4.10, tổ tuần tra Công an xã Nhơn Hòa Lập (H.Tân Thạnh) làm nhiệm vụ trên tuyến kênh Thanh Niên, do thiếu tá Đặng Văn Em, Trưởng Công an xã Nhơn Hòa Lập chỉ huy và có 2 công an viên tham gia.

Khi đến địa bàn tiếp giáp xã Bắc Hòa, phát hiện anh Trần Văn Công (34 tuổi) cùng người anh bà con là Nông Văn Toàn (24 tuổi, cùng ngụ xã Bắc Hòa, H.Tân Thạnh) dùng xung điện chích cá , chuột ven bờ kênh. Ngay sau đó, thiếu tá Em cho xuồng máy chạy tới tiếp cận để bắt giữ, xử lý.

Khi xuồng máy công an chạy phía sau xuồng máy của anh Công, thiếu tá Em liền nổ nhiều phát súng bắn chỉ thiên để cánh cáo, và yêu cầu người chích cá dừng xuống máy lại. Tuy nhiên, xuồng máy của anh Công vẫn tiếp tục chạy.

Đuổi theo một đoạn và tiếp cận được xuồng máy anh Công, thiếu tá Em liền dùng tay ôm anh Công lại, sau đó có tiếng súng nổ . Đang ngồi phía sau, anh Công bị trúng đạn, ngã xuống nước bất tỉnh. Thấy vậy, anh Toàn tắt máy xuồng, dừng lại và nhảy xuống ôm anh Công đưa lên phương tiện.

Vết đạn trên người anh Công Ảnh: Khôi Nguyên

Nhìn thấy vùng bụng anh Công bị một lổ thủng rất rộng trổ ra phía sau, anh Toàn truy hô cùng người thân lập tức chuyển nạn nhân lên bờ đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, sau đó đưa sang Bệnh viện 7A điều trị.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, dù phát hiện có người trúng đạn nhưng xuồng máy của công an xã vẫn rời hiện trường, không hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện.

"Nếu có vi phạm thì phạt thôi chứ làm gì ôm tôi mà bắn như vậy"

Theo anh Công kể lại, hai xuồng máy lúc chạy song song, người của công an xã lên đạn súng quân dụng loại AK bắn vào mũi xuồng một viên, sau đó nổ viên thứ 2 thì trúng vào hông, xuyên qua đốt xương cột sống rồi trổ ra phía sau người. Cũng theo anh Công, xuồng máy đang chạy đi chích cá trên địa bàn xã Bắc Hòa, thì xảy ra vụ việc. "Nếu có vi phạm thì phạt thôi chứ làm gì ôm tôi mà bắn như vậy”, nạn nhân bức xúc nói.