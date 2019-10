Trung úy công an nổ súng tại ngân hàng: Ngân hàng là nơi công cộng?

Ngày 7.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bổ sung tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Đào Xuân Tư (31 tuổi, ngụ xã An Nông, H.Triệu Sơn, Thanh Hóa), cựu trung úy công an nổ súng tại ngân hàng Vietcombank, bắn bị thương một bảo vệ.