Rừng thông cổ thụ bị cạo vỏ để 'lót ổ' cho thú cưng?

Trước đó, Công an TP.Pleiku đã phát hiện vụ mua bán 103 bao tải vỏ cây thông (tổng cộng 3.485 kg) trái phép. Phạm Minh Ngọc (39 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Đăk Đoa) là chủ lô hàng này. Ngọc khai một phần số vỏ thông trên mua lại của Phạm Thị Hiếu (40 tuổi) và Phạm Văn Vinh (43 tuổi, cùng ngụ xã Tân Bình, H.Đăk Đoa) với giá 3.000 đồng/kg rồi mang đi bán để kiếm lời. Một phần khác, do Ngọc và vợ đi cạo tại các đồi thông trên địa bàn xã Tân Bình và một số xã lân cận thuộc địa bàn H.Đăk Đoa. Hiện toàn bộ tang vật, đối tượng vi phạm đã được cơ quan công an bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai xác minh, xử lý theo thẩm quyền.