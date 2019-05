Sa Pa rét đậm 14,6 độ C, mưa phùn gió rét như mùa đông

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai trưa nay, 14.6, cho biết do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đạt giá trị cực đại nên nhiệt độ tại Sa Pa lúc 7 giờ sáng cùng ngày giảm xuống mức rét đậm với 14,6 độ C.

Thời tiết tại Sa Pa sáng nay cũng ghi nhận có mưa phùn và có gió rét như mùa đông, thu hút nhiều khách du lịch tìm về tham quan, trải nghiệm.

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết các tỉnh miền Bắc đang có rét nàng Bân. Nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa trong tháng 5 xuống mức 14,6 độ C nhưng chưa phải là mức kỷ lục từng ghi nhận trong thời kỳ rét nàng Bân ở Sa Pa. Trước đó, trong tháng 5.1983, Sa Pa từng ghi nhận có rét 8,3 độ C. Gần đây nhất, tháng 5.2011, nhiệt độ tại Sa Pa cũng ghi nhận thấp nhất là 11 độ C.

Theo ông Lê Thanh Hải, rét nàng Bân ở các tỉnh miền Bắc chỉ duy trì trong 1 - 2 ngày tới, sau đó nhiệt độ tăng dần, có nắng nóng trở lại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), cho biết trong những ngày vừa qua, các tỉnh miền Bắc thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 24 - 28 độ C, có mưa giông ở nhiều nơi.

Đây cũng là hiện tượng thời tiết thường gặp trong thời kỳ chuyển mùa sang mùa hè, khi ở phía bắc vẫn còn những đợt tăng áp với bản chất các khối không khí mát hơn từ lục địa phía Bắc xâm nhập xuống khối khí nóng ẩm ở nước ta, gây mưa giông kèm các hiện tượng giông, sét, mưa đá , gió giật mạnh.

Trong năm 2019, thời kỳ rãnh thấp qua Bắc bộ tồn tại trong những ngày qua thuộc giai đoạn kéo dài hơn so với những năm khác, nên thời tiết các tỉnh miền Bắc mát mẻ và có rét xuất hiện ở vùng núi cao.