Sai phạm tại 7 trường học ở H.Củ Chi: Đề nghị truy tố thêm giám đốc công ty Đông Phương

Liên quan vụ sai phạm xảy ra tại 7 trường học trên địa bàn H.Củ Chi , ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND H.Củ Chi) và 4 bị can khác về cùng tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 4 bị can gồm: Phan Văn Duyệt (Phó giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Đông Phương, sau đây viết tắt là Công ty Đông Phương), Phan Văn Bình Tâm (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tâm Phú Tài - Công ty Tâm Phú Tài, em trai của Duyệt), Nguyễn Thị Loan (nguyên Trưởng phòng GD-ĐT H.Củ Chi) và Lê Vũ Hồng Hạnh (người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty Đông Phương). Bị can Lê Vũ Hồng Hạnh vừa mới bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú vào ngày 1.7 mới đây. Các bị can sai phạm gây thiệt hại ra sao?

Theo KLĐT bổ sung, các hiệu trưởng của 7 trường học trên địa bàn H.Củ Chi (gồm: Trường mầm non TT.Củ Chi 2, Trường mầm non Thái Mỹ, Trường mầm non Tân Thông Hội 2, Trường mầm non Tân Phú Trung 2, Trường tiểu học Tân Phú Trung, Trường tiểu học Tân Phú và Trường tiểu học Lê Thị Pha) không lập dự toán và Phòng GD-ĐT, Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Củ Chi cũng không yêu cầu lập. Phòng GD-ĐT chỉ dựa trên các khái toán do Phan Văn Duyệt lập không theo trình tự, thủ tục pháp lý theo quy định, đơn giá đưa ra cao hơn nhiều so với định mức theo quy định, để lập danh mục, kế hoạch sửa chữa. Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng nêu chủ đầu tư (các trường học) phải lập dự toán, xác định tổng mức đầu tư của từng gói thầu.

Sau khi Phòng GD-ĐT lập danh mục, kế hoạch sửa chữa thì gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và trình Thường trực UBND huyện phê duyệt, trong đó chia dự án thành 64 gói thầu (mỗi gói thầu dưới 500 triệu đồng) để chỉ định thầu mà không căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và sự hợp lý quy mô gói thầu, vi phạm quy định cấm về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

KLĐT bổ sung khẳng định việc vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng trong vụ án này là xuyên suốt, liên quan tất cả các khâu từ lập danh mục, kế hoạch sửa chữa, trình duyệt dự toán, giao dự toán đến thi công, nghiệm thu, quyết toán, rút dự toán ngân sách nhà nước, thiệt hại cho tài sản nhà nước số tiền hơn 17,7 tỉ đồng.

Đối với bị can Lê Thị Thanh Tuyền , thời điểm 2016 là Trưởng phòng Tài chính H.Củ Chi đã trực tiếp đi khảo sát các trường học cùng Nguyễn Thị Loan để duyệt các hạng mục cần sửa chữa. Mặc dù Tuyền nắm rõ các quy định về tài chính... nhưng vẫn thẩm định và trình duyệt danh mục...; không yêu cầu các trường thực hiện các thủ tục đúng quy định; duyệt danh mục trong đó hầu hết các hạng mục đều được chia nhỏ để có dự toán giá trị dưới 500 triệu đồng nhằm không phải đấu thầu. Căn cứ danh mục và kế hoạch do Phòng GD-ĐT lập, trình duyệt, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình duyệt, hiệu trưởng các trường giao cho Duyệt sửa chữa, gây thiệt hại hơn 17,7 tỉ đồng.

Đối với bị can Phan Văn Duyệt, KLĐT bổ sung thể hiện, với vai trò là Phó Giám đốc Công ty Đông Phương, trực tiếp điều hành hoạt động công ty trong việc sửa chữa 7 trưởng học trên địa bàn huyện Củ Chi. Bị can Duyệt có vai trò xuyên suốt trong việc liên hệ, chuyển hồ sơ khái toán cho Phòng Giáo dục , trực tiếp liên hệ với Hiệu trưởng các trường học để tổ chức lập dự toán, thiết kế, thi công, thực hiện việc thi công sửa chữa và hoàn chinh thủ tục quyết toán, rút ngân sách Nhà nước gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước hơn 17,7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, Phan Văn Duyệt chưa thành khẩn khai báo toàn bộ nội dung vụ việc, chưa khai báo rõ về việc hưởng lợi, nên đề nghị xử lý nghiêm trong quá trình truy tổ, xét xử.

Bị can Lê Vũ Hồng Hạnh với vai trò là chủ sở hữu, người đại diện pháp luật và là giám đốc công ty Đông Phương, bị can Hạnh phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty Đông Phương, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hồ sơ, thủ tục chứng từ đã ký liên quan đến việc sửa chữa các công trình tại 7 trường học, cùng đồng phạm với bị can Phan Văn Duyệt trong việc rút tiền Ngân sách Nhà nước, chịu trách nhiệm với số tiền thiệt hại do đơn vị thi công gây ra hơn 16,3 tỉ đồng. Sau khi thanh tra phát hiện vụ sai phạm tại 7 trường học ở H.Củ Chi, Hạnh đã tích cực khắc phục hậu quả, hợp tác tốt với CQĐT để làm rõ vụ án.