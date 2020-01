“Sai phạm tập thể” ở hàng loạt địa phương, đơn vị

Trong đó, riêng Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức Đảng do những sai phạm khác nhau.

Đầu tháng 10.2017, Bộ Chính trị đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 do có những vi phạm trong nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã không chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy định của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy; quy chế làm việc của Thành ủy trong việc cho chủ trương về một số trường hợp cán bộ và một số dự án phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trong việc cho chủ trương một số trường hợp; có biểu hiện tác động, ưu ái người nhà của Bí thư Thành ủy…

Ngày 10.7.2018, do liên quan tới vụ án MobiFone mua 95% Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011 - 2016 do đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ TT-TT và Tổng công ty MobiFone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, ra quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nhiều người không bảo đảm tiêu chuẩn, có biểu hiện cục bộ, ưu ái, không bình thường; quy hoạch nhiều trường hợp không đúng quy định; không xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ; thiếu kiểm tra để một số cơ quan có số lượng phòng, cấp phó vượt quy định, sử dụng lao động hợp đồng trái quy định. Ngoài ra, cơ quan này cũng vi phạm quy chế làm việc khi cho chủ trương đối với nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất vượt thẩm quyền, không phù hợp quy hoạch; giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, gây thất thoát ngân sách nhà nước; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để UBND tỉnh vi phạm trong công tác quản lý nhà nước đối với một số dự án, công trình trọng điểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiếp đó, trong các năm 2018 - 2019 vừa qua, cùng với nhiều cá nhân là lãnh đạo các tỉnh, TP, cơ quan đơn vị bị kỷ luật, hàng loạt các ban thường vụ tỉnh, thành ủy Khánh Hòa, TP.HCM… bị kỷ luật do các sai phạm khác nhau. Cụ thể, tháng 11.2019, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật mức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiệm kỳ 2016 -2021 do đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra rất nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng , an ninh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng.