San lấp làm ảnh hưởng bãi đá 7 màu: Khởi tố bị can, cho tại ngoại

Chiều 8.5, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", khởi tố bị can đối với ông Cao Văn Cư (trú xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong, Bình Thuận) cùng về tội danh này.