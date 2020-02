Sản phụ phải nhập viên sau sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà

Ngày 11.2, tin từ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận sản phụ H. (34 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM), sinh con lần thứ 3 theo phương pháp “ thuận tự nhiên ” tại nhà và sau sinh 6 giờ phải nhập viện vì bé chưa được cắt rốn, sản phụ H. thì thiếu máu nặng.

Sinh “thuận tự nhiên” vì muốn trải nghiệm!

Theo đó, lúc 14 giờ 45 ngày 10.2, chị H. sinh một bé gái tại nhà. Khi em bé đã lọt phần đầu ra ngoài thì có người quen qua giúp đỡ sinh tiếp phần thân của bé. Tuy nhiên, người này đỡ sinh với hai tay được rửa bằng nước muối sinh lý và không có găng tay.

Bé sơ sinh được đặt nằm cạnh mẹ cùng với dây rốn chưa cắt. Sau khi được mẹ làm vệ sinh, sản phụ mới da kề da với bé.

5 giờ sau sinh, người nhà sản phụ H. gọi Trung tâm Cấp cứu 115 với mong muốn được hỗ trợ cắt rốn bé. Sau đó, chị H. được truyền dịch và chuyển vào Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ.

Sản phụ cho biết hai lần sinh trước đây đều sinh tại Bệnh viện phụ sản viện Từ Dũ. Còn lần sinh thứ 3 chị quyết định tự sinh tại nhà vì chị cho rằng rất nhiều người mẹ đã thực hiện “sinh thuận tự nhiên” thành công nên bản thân chị muốn trải nghiệm điều này. Chị đã tìm hiểu về phương pháp này qua các trang mạng và cho biết có được tham gia “học về sinh thuận tự nhiên”.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, sản phụ H. từ chối mọi dịch vụ y tế can thiệp. Trước tình cảnh đó, các nhân viên y tế đã rất vất vả để thuyết phục chị H. và thân nhân để y bác sĩ thực hiện các can thiệp y tế cho mẹ và bé, để may lại vết rách tầng sinh môn, truyền dịch và chích thuốc co hồi tử cung, chích ngừa và tiêm vitamin K1 đề phòng xuất huyết não cho trẻ sơ sinh...

Sau khi được giải thích để may lại vết rách khá rộng, sản phụ đã đồng ý cho bác sĩ can thiệp với yêu cầu “không được chích thuốc tê”. Nhưng khi bác sĩ may vết rách, sản phụ H. quá đau mới đồng ý cho gây tê tại chỗ.

Từ chối sử dụng kháng sinh, chấp nhận rủi to

Kết quả xét nghiệm cho thấy sản phụ H. bị thiếu máu nặng, nguy cơ băng huyết sau sinh, chậm lành vết may, dễ nhiễm trùng…

Tuy nhiên, sản phụ vẫn ghi giấy cam kết không sử dụng kháng sinh, không truyền máu, không truyền thuốc đề phòng đờ tử cung và chấp nhận tất cả các hậu quả. Ban giám đốc bệnh viện đã trực tiếp thuyết phục gia đình. Chồng và mẹ sản phụ đã đồng ý cách xử lý của bệnh viện, nhưng chị H. vẫn phản ứng vì cho rằng bệnh viện đang "dụ" để lấy tiền.

Tại phòng theo dõi hậu sản, chị H. tiếp tục không đồng ý cho bác sĩ thăm khám vì muốn “thuận tự nhiên” và yêu cầu cùng với con xuất viện.