Sẵn sàng di dân đến nơi an toàn

Để chủ động ứng phó với mưa, lũ lớn, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, TP từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây nguyên, đặc biệt là các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ , chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.