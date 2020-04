Sản xuất buôn bán quần áo phòng dịch giả: Khởi tố 3 bị can

Ngày 17.4, Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đối với 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH thương mại và dịch vụ y tế Đức Anh (Công ty Đức Anh) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, gồm: Trương Thị Bình, Phó giám đốc công ty; La Văn Thi, Giám đốc bộ phận kinh doanh và Nguyễn Đức Việt Anh, nhân viên.