Sáng 18.8, 11 ca nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam vui mừng nhận công bố khỏi bệnh

Sáng 18.8, ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết sáng cùng ngày, hai bệnh viện trên địa bàn tỉnh chuyên điều trị cho các bệnh nhân (BN) Covid-19 đã làm lễ công bố khỏi bệnh đối với 11 trường hợp.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 18.8: Thêm 7 ca mới ở Hà Nội, Hải Dương, Quảng Nam

Tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành) có 5 trường hợp được công bố khỏi bệnh gồm: BN 433 (N.T.B, xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn); BN 643 ( P.T.C, xã Tiên Mỹ, H.Tiên Phước); BN 834 (N.V.T., xã Đại Thắng, H.Đại Lộc); BN 773 (N.T.N., xã Cẩm Phô, TP.Hội An) và BN 622 (L.T.N.D., TT.Đông Phú, H.Quế Sơn).

5 BN nhiễm Covid-19 điều trị tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam được công bố khỏi bệnh Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam (đóng tại TX.Điện Bàn) có 6 BN được công bố khỏi bệnh gồm: BN 519 (B.Q.C, P.Minh An, TP.Hội An), BN 549 (P.T.V., chùa Bảo Thắng, P.Sơn Phong, TP.Hội An), BN 563 (N.T.N.T., xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn); BN 564 ( Đ.T.T.H., TT.Đông Phú, H.Quế Sơn); BN 551 ( H.T.T, chùa Bảo Thắng); BN 616 (N.T.T., P.Điện Ngọc,TX.Điện Bàn).

Sau khi xuất viện, tất cả 11 người sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi tại nhà.

Ông Mai Văn Mười cho biết tới thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 95 người mắc Covid-19 (tính riêng số người lấy mẫu xét nghiệm ở Quảng Nam). Tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam có 61 BN. Ngày 13.8, có 2 người được công bố khỏi bệnh là BN 716, 719 và đã được xuất viện. Có 6 BN âm tính lần 1; 3 BN âm tính lần 2; 2 BN âm tính lần 3 và 7 BN dương tính lại.

Ban điều trị đã thăm, động viên, chia sẻ và gửi tặng 50 thùng sữa và 300 bộ đồ bảo hộ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Riêng tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam có tất cả 29 BN. Ngoài 6 trường hợp được xuất viện sáng nay, có 7 BN âm tính lần 1.

Cũng theo ông Mười, dịp này ban điều trị đã thăm, động viên, chia sẻ và gửi tặng 50 thùng sữa và 300 bộ đồ bảo hộ (cấp độ 4) dùng cho công tác điều trị Covid-19.