Đà Nẵng: Một cán bộ công an nhiễm Covid-19 tiếp xúc nhiều đồng nghiệp trước đó

Tối 16.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 1 bệnh nhân (BN) còn lại mắc Covid-19 đã được công bố ngày 14.8 và 11/11 BN được công bố ngày 15.8.

Trong số 12 BN được công bố có một nữ công an làm nhiệm vụ trực tại các chốt được ghi nhận nhiễm Covid-19 vào ngày 14.8.

Cụ thể, BN 944 T.T.M.T (nữ, 36 tuổi, đường Hòa Nam 5, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng). BN là công an của Công an TP.Đà Nẵng.

Ngày 24.7, BN đến nhận nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính của Công an TP tại Bộ phận một cửa của Trung tâm Hành chính Đà Nẵng; đến ăn tại quán chay An Lạc (trên đường Quang Trung, không nhớ rõ địa chỉ); đến Công an TP.Đà Nẵng tại 47 Lý Tự Trọng, tiếp xúc với 2 người là chị Đ.T.M.D và chị P.N.K.D.

Ngày 25-31.7, BN đến làm việc tại trụ sở Công an TP, tiếp xúc với đồng nghiệp. Xuất hiện triệu chứng khó thở và tức ngực.

Sáng ngày 1-9.8, BN đến mua đồ ăn sáng tại lò bánh mì Anh Quân trên đường Nguyễn Huy Tưởng (không nhớ rõ địa chỉ).

Sáng 10.8, BN đến mua xôi bắp gần lò bánh mì Anh Quân đường Nguyễn Huy Tưởng rồi đến làm tại cơ quan.

Sáng 11.8, BN đến mua đồ ăn sáng tại lò bánh mì Anh Quân đường Nguyễn Huy Tưởng; đến làm tại cơ quan Công an TP.Đà Nẵng, tiếp xúc với đồng nghiệp.

Sáng 12.8, BN tham gia trực chốt tại Khu ẩm thực thuộc Trung tâm giải trí Helio Center Đà Nẵng, tiếp xúc với 4 người khác làm nhiệm vụ tại đây.

Khoảng 11 giờ đến 12 giờ cùng ngày, BN chuyển đến tham gia trực chốt tại cổng số 5 thuộc Cung thể thao Tiên Sơn (BV dã chiến Tiên Sơn), tiếp xúc với 3 người.

Trưa 12.8, BN tiếp xúc với anh N.C.V và chị Đ.T.M.D (người đến thay thế vị trí trực chốt cho BN).

Ngày 13.8, BN đến mua mì lá tại đường Nguyễn Huy Tưởng; mua thuốc tại nhà thuốc Phước Thiện 3 (tại đường Ông Ích Khiêm); đến làm tại cơ quan Công an TP.Đà Nẵng, tiếp xúc với 9 đồng nghiệp.

Trưa 13.8, BN tham gia trực chốt tại cổng số 5 Cung thể thao Tiên Sơn (BV Dã chiến Tiên Sơn) , tiếp xúc với 12 người có tham gia thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Sáng 14.8, BN được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng và trưa cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Nhiều người tiếp xúc với 3 ca mắc Covid-19 tại một đám tang

Theo thông báo giám sát dịch tễ về 3 ca Covid-19 cùng một gia đình, lúc gia đình tổ chức đám tang cho người thân đã mời nhiều sư thầy tại 3 chùa về tụng kinh.

Cụ thể, BN 937 N.T.H (nữ, 52 tuổi, sống cùng gia đình tại K160 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), trong đó có chị dâu N.T T (BN 939), cháu N.V.L (BN 938).

Trưa 26.7, BN cùng bạn T.T.A đến tham dự đám cưới tại nhà hàng tiệc cưới Mikado (đường Nguyễn Tất Thành, Q.Thanh Khê), tiếp xúc với khoảng 10 người.

Kiệt 160 Trần Cao Vân nơi có 3 ca nhiễm Covid-19 trong một gia đình vừa tổ chức xong đám tang, đã được phong tỏa ngày 16.8 Ảnh: S.X

Ngày 12.8, BN ở nhà tổ chức đám tang cho mẹ, tại đây ngoài những người trong gia đình, BN tiếp xúc với nhiều người thường xuyên có mặt, trong đó những người của dịch vụ tang lễ Thiện Tâm; các sư thầy tham gia tụng kinh tại đám tang thuộc chùa Tỉnh Hội (Q.Hải Châu); chùa Non Nước (Q.Ngũ Hành Sơn) và chùa Tứ Hạ (Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam).

BN 938 N.V.L (nam, 34 tuổi, trú tại K160 Trần Cao Vân, tổ 29, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng); là công nhân Công ty TNHH Seto Seisakusho (lô E, đường số 7, KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

BN đang sống cùng gia đình tại K160 Trần Cao Vân, trong đó có BN 939, BN 937. Từ ngày 20.7 – 10.8, BN đi làm tại Công ty TNHH Seto Seisakusho. Ngày 12 – 13.8, BN ở nhà lo đám tang bà nội, tiếp xúc nhiều người đến đây.

BN 939 N.T. T (nữ, 66 tuổi), sống cùng gia đình tại K160 Trần Cao Vân nói trên, trong đó có BN 937, BN 938. Ngày 12.8, BN ở nhà lo đám tang cho mẹ, tại đây, BN tiếp xúc với nhiều người.

Các BN còn lại gồm: BN 927 L.T .T. L (nữ, 29 tuổi, trú tại khu đô thị mới ven sông Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) là nhân viên cửa hàng Mobifone tại 153 Nguyễn Văn Linh, Q.Hải Châu, Đà Nẵng. BN đang mang thai.

BN 935 N.L.H (91 tuổi, thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ngày 24.7, BN đến N.L.H (91 tuổi, thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ngày 24.7, BN đến Bệnh viện Đà Nẵng , nhập viện tại Khoa Nội thận - Nội tiết.

BN 936 H.Đ.B (nam, 56 tuổi, trú tại H3 K338 Hoàng Diệu, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

BN 940 L.T. D (nữ, 50 tuổi, trú tại tổ 7 thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) là nhân viên Công ty TNHH Nhà Xanh (Q.Hải Châu). Ngày 24.7, BN đến chăm sóc mẹ chồng (BN 873) tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 5.8, BN được con trai chở đi làm tại Ga quốc nội Sân bay Đà Nẵng. Tại đây, BN tiếp xúc với chị H. T. T. Q (thường trú tại tổ 96 Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) và chị T. L. P. C (thường trú tại 30 Mạc Cửu, Đà Nẵng).

BN 941 N.T.T (nữ, 28 tuổi, trú tại tổ 7, thôn Yến Nê 2, xã Hoà Tiến, H.Hoà Vang, Đà Nẵng) là giáo viên Trường mầm non Hương Sen tại đường Trần Lê, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng. BN sống cùng bố (BN 872) và mẹ T. T. S tại tổ 7, thôn Yến Nê 2.

Ngày 6.8, BN tham gia nấu ăn phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Trường mầm non Hương Sen; tiếp xúc với khoảng hơn 10 giáo viên của trường. Ngày 7-8.8, BN đi chợ Yến Nê, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang khoảng 2 lần.

BN 942 T.T.N (nữ, 62 tuổi, trú tại đường Trưng Nữ Vương, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), sống cùng gia đình tại địa chỉ này, chồng là BN 915.

BN 943 H.Q.B (nam, 31 tuổi, trú tại K202/H44, đường Hoàng Văn Thái, P.Hoà Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) là nhân viên Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng. Từ ngày 23 – 25.7, BN đến chăm sóc vợ (BN 430) điều trị tại Khoa Thận - Nội tiết, BV Đà Nẵng.

BN 945 H.L.S.T (nam, 19 tuổi, trú tịa tổ 7, thôn Yến Nê 2, xã Hoà Tiến, Hoà Vang, TP.Đà Nẵng). BN ở cùng tổ với BN 872.