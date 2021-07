Sáng đến trưa, Hà Nội có 39 ca Covid-19, ổ dịch Bệnh viện Phổi tiếp tục tăng

10 ca từ chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng

Bệnh nhân N.M.H (nam, 12 tuổi, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai), là F1 của BN101258, được cách ly tập trung và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 28.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính ( CDC Hà Nội thực hiện)

Bệnh nhân P.T.C (nữ, 6 tuổi, P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai), là F1 đã được cách ly tập trung và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 28.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Bệnh nhân N.T.T.H (nữ, 62 tuổi, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm) là F1 (dì) của Đ.P.H được cách ly tập trung từ ngày 22.7 và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân Ư.T.L (nữ, 62 tuổi, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm), là F1(mợ) của Đ.P.H được cách ly tập trung từ ngày 22.7 và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28.7, bà L. được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.V.T (nam, 37 tuổi, P.Liên Ninh, H.Thanh Trì), là F1 của T.T.L. Ngày 28.7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.H (nữ, 26 tuổi, xã Liên Ninh, H.Thanh Trì) là F1 của N.T.M. Ngày 28.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.Đ (nữ, 88 tuổi, xã Liên Ninh, H.Thanh Trì), là F1 của N.T.M. Ngày 28.7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.T (nữ, 33 tuổi, khu chợ đầu mối phía Nam, P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai). Bệnh nhân là nhân viên tại cây xăng, gần chợ đầu mối Đền Lừ, Q.Hoàng Mai. Ngày 28.7 được lấy mẫu xét nghiệm do liên quan đến khu vực có bệnh nhân dương tính, kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

8 ca từ chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội

Bệnh nhân H.T.T.N (nữ, 27 tuổi, xã Văn Điển, H.Thanh Trì), N.K.C (nam, 47 tuổi, P. Thanh Lương, Q.Hai Bà Trưng), N.V.H (nam, 57 tuổi, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng), T.V.D (nam, 33 tuổi, xã Đắc Sở, H.Hoài Đức), T.X.L (nam, 35 tuổi, Q.Hoàng Mai).

Cả 5 bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại Bệnh viện (BV) Phổi Hà Nội . Ngày 28/7 được BV xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2), sau đó BV gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính.

Bệnh nhân P.T.N (nữ, 36 tuổi, P.Vĩnh Hưng, Q.Hoàng Mai), là nhân viên vệ sinh tại BV Phổi Hà Nội, nghỉ làm cách ly tại nhà từ 23.7 đến ngày 25 - 26.7, được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả âm tính. Ngày 28.7, bệnh nhân được BV xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2), sau đó BV gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính.

Bệnh nhân T.Q.P (nam, 61 tuổi, Ngô Sỹ Liên, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa), điều trị tại Khoa Ngoại BV Phổi HN từ ngày 15.7. Ngày 28.7, bệnh nhân được BV xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính (kỹ thuật Xpert Xpress SARS-CoV-2), sau đó BV gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính.

Bệnh nhân Đ.T.H (nữ, 47 tuổi, Phong Vân, H.Ba Vì), là người nhà bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại BV Phổi HN từ ngày 29.6. Ngày 28.7, bà H. có triệu chứng rát họng, mệt mỏi, được BV xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

1 ca từ chùm nhà thuốc Đức Tâm là N.T.M (nữ, 67 tuổi, ngõ 70 Thái Hà, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa). Bệnh nhân là F1 thuộc chùm nhà thuốc Láng Hạ, mua thuốc ngày 15.7. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28.7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

1 ca từ chùm Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng là N.K.N (nữ, 41 tuổi, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng). Ngày 20.7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28.7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

2 ca từ chùm liên quan Bắc Giang

Bệnh nhân N.M.H (nam, 24 tuổi, thôn Bắc, xã Kim Nỗ, H.Đông Anh), là F1 của 1 F0 thuộc Công ty SEI. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày 27.7 bênh nhân có biểu hiện sốt kèm rát họng, xét nghiệm ngày 28.7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.T.H (nữ, 31 tuổi, H.Mê Linh), làm việc tại Công ty SEI, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, ngày 27.7, bệnh nhân có biểu hiện sốt kèm rát họng. Xét nghiệm ngày 28.7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

4 ca từ chùm ca bệnh Tân Mai - Hoàng Mai

Bệnh nhân B.T.Đ (nữ, 89 tuổi), N.H.N (nam, 9 tuổi), đều trú tại P.Thượng Cát, Q.Bắc Từ Liêm. Cả 2 bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) BN78653. Ngày 23.7 BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28.7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân H.T.Q (nữ, 9 tuổi, xã An Thượng, H.Hoài Đức), là F1 (con gái) BN60225. Bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại BV Tâm thần Hà Nội từ 21.7 cùng ông bà (do ông có biểu hiện loạn thần). Ngày 25.7, bệnh nhân có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện)

Bệnh nhân C.H.C (nam, 65 tuổi, xã An Thượng, H.Hoài Đức), là F1 BN60225 (bố của BN 60225, ông của H.T.Q). Bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại BV tâm thần Hà Nội từ 21.7 do có biểu hiện loạn thần. Ngày 27.7, ông C. có triệu chứng đau họng, sốt được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4): 974 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 379 ca.