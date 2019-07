Sáng nay bắt đầu trục vớt tàu cá Nghệ An bị chìm, 9 ngư dân mất tích

Thông tin cho Báo Thanh Niên, đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn , Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết trong sáng nay, 12.7, các lực lượng quân đội sẽ triển khai phương án trục vớt tàu cá NA bị đâm chìm ở vùng biển cách đảo Bạch Long Vỹ 34 hải lý có 9 ngư dân đang mất tích.

Cụ thể, lúc 15 giờ 30 ngày 11.7, robot lặn biển trên tàu TC 69 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thực hiện thành công thao tác móc đường dây neo của tàu cá NA 95899 vào cáp tàu TC 69.

Dự kiến, trong sáng nay, các nhóm thợ lặn sẽ lặn xuống độ sâu 41 để tiến hành buộc túm lưới sau đó tàu TC 69 kết hợp với dây neo tàu cá sẽ tiến hành trục vớt tàu lên.

Cũng theo đại tá Nguyễn Hữu Hùng, ở vùng biển hiện trường đang sử dụng các nhóm thợ lặn khác nhau, trong đó, có thợ lặn của Quân chủng Hải quân điều động và thợ lặn chuyên nghiệp của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Song song với quá trình trục vớt tàu cá NA 95899, ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn cũng huy động 2 đôi tàu lưới rã cào từ Thanh Hoá ra hiện trường quây lưới xung quanh vị trí tàu cá Nghệ An đang chìm để tìm kiếm thi thể các ngư dân.

Trước đó, ngày 28.6, tàu cá tỉnh Nghệ An số hiệu NA 95899 do ông Hồ Bá Lâm (xã Tiến Thủy, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm chủ tàu có 19 ngư dân đã bị tàu Pacific 01 đâm va khiến tàu cá này bị chìm. Ngay sau vụ tai nạn, các tàu xung quanh đã cứu được 9 ngư dân và vớt được 1 thi thể là thành viên trên tàu cá. 9 ngư dân còn lại hiện vẫn đang mất tích.

Công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá này gặp rất nhiều khó khăn. Khi tàu cá bị chìm ở vùng nước sâu và công tác tìm kiếm cứu nạn bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão số 2. Ngay sau bão tan, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình và tiếp tục điều động lực lượng, phương tiện quay trở lại vùng biển tàu cá bị đâm chìm để tìm kiếm cá ngư dân đang mất tích.