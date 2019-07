Thợ lặn không vào được tàu cá bị đâm chìm, 9 ngư dân vẫn mất tích

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay 2.7, thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, các thợ lặn không thể tìm được đường vào bên trong tàu cá NA 95899 bị đâm chìm

Trong buổi sáng nay, nhóm thợ lặn đã tiếp cận thành công tàu cá bị chìm. Nhưng do tàu cá này đã bị lưới vây cuốn chặt xung quanh nên trong 2 hai lần tổ chức lặn cũng không thể tiếp cận vào các khoang bên trong.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên vùng biển khu vực gần đảo Bạch Long Vỹ nơi tàu cá tỉnh Nghệ An số hiệu NA 95899 bị chìm bắt đầu có sóng lớn, gió mạnh, không đảm bảo an toàn trong quá trình lặn nên phương án sử dụng thợ lặn đã bị ngừng lại. Các tốp thợ lặn sẽ trở về đất liền và chờ khi thời tiết thuận lợi sẽ quay trở lại tiếp tục việc tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28.6, trên vùng biển cách phía nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 35 hải lý, tàu cá tỉnh Nghệ An với 19 ngư dân đã bị tàu hàng Pacific 01 đang hành trình từ Bình Thuận đến Quảng Ninh đâm chìm.

Sau cú đâm, 9 ngư dân văng ra ngoài đã được các tàu xung quanh đến ứng cứu kịp thời, 10 ngư dân chìm theo tàu cá. Một ngày sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 1 thi thể một ngư dân, hiện vẫn còn 9 ngư dân khác đang mất tích.